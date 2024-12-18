В Калужской области за троих детей заплатят 300 тысяч рублей

Калужским семьям, при рождении третьего ребенка выплатят 300 тысяч рублей. Об этом заявил в своем telegram-канале глава региона Владислав Шапша.
«Молодым семьям, живущим в регионе, при рождении третьего или последующего ребенка в нашей области будем выплачивать единовременно 300 тысяч рублей», — пишет губернатор. Кроме того, с 2025 года 100 тысяч рублей получат беременные студентки очной формы, вставшие на учет в женской консультации. Обе выплаты будут назначаться без учета доходов семьи.
По словам главы региона, в женских консультациях будет организована работа специалистов, которые помогут подготовиться к рождению ребенка. С нового года откроются пункты проката, где молодые семьи смогут взять напрокат коляски, кроватки, пеленальные столики и другие предметы первой необходимости для младенцев.
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