В Гостином Дворе, где пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, собралась большая очередь журналистов. В Москве идут последние приготовления к мероприятию «Итоги года с Владимиром Путиным».
«Журналисты уже стоят в очереди», — сообщает газета «Известия» в Telegram. Отмечается что в этом году запрещены большие баннеры и транспаранты, которые ранее загораживали трансляционную картинку. Среди потенциальных обсуждаемых тем на пресс-конференции — экология, транспорт и экономика.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в прямом эфире 19 декабря и объединит в себе прямую линию и пресс-конференцию президента. Путин будет общаться с гражданами и СМИ. В этом году впервые будет использована технология искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка для обработки вопросов. Главные темы обсуждений включают жилье, коммунальные услуги, а также внутреннюю и внешнюю политику России, передает «Национальная служба новостей».
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