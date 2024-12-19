У места встречи с Путиным образовалась огромная очередь. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Журналисты на прямой линии намерены обсудить экологию, транспорт и экономику
Журналисты на прямой линии намерены обсудить экологию, транспорт и экономику Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года

В Гостином Дворе, где пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, собралась большая очередь журналистов. В Москве идут последние приготовления к мероприятию «Итоги года с Владимиром Путиным».

«Журналисты уже стоят в очереди», — сообщает газета «Известия» в Telegram. Отмечается что в этом году запрещены большие баннеры и транспаранты, которые ранее загораживали трансляционную картинку. Среди потенциальных обсуждаемых тем на пресс-конференции — экология, транспорт и экономика.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в прямом эфире 19 декабря и объединит в себе прямую линию и пресс-конференцию президента. Путин будет общаться с гражданами и СМИ. В этом году впервые будет использована технология искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка для обработки вопросов. Главные темы обсуждений включают жилье, коммунальные услуги, а также внутреннюю и внешнюю политику России, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Гостином Дворе, где пройдет прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, собралась большая очередь журналистов. В Москве идут последние приготовления к мероприятию «Итоги года с Владимиром Путиным». «Журналисты уже стоят в очереди», — сообщает газета «Известия» в Telegram. Отмечается что в этом году запрещены большие баннеры и транспаранты, которые ранее загораживали трансляционную картинку. Среди потенциальных обсуждаемых тем на пресс-конференции — экология, транспорт и экономика. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» пройдет в прямом эфире 19 декабря и объединит в себе прямую линию и пресс-конференцию президента. Путин будет общаться с гражданами и СМИ. В этом году впервые будет использована технология искусственного интеллекта GigaChat от Сбербанка для обработки вопросов. Главные темы обсуждений включают жилье, коммунальные услуги, а также внутреннюю и внешнюю политику России, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...