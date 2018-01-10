Челябинцам больше не придется бегать за троллейбусами

В Челябинске изменили правила высадки и посадки пассажиров на остановках общественного транспорта. Приоритет отдан муниципальному транспорту, автобусам и троллейбусам. Новые правила внедрят в первых числах февраля. Начнут с площади Революции, сообщил «URA.RU» начальник управления транспорта мэрии Челябинска Роман Болотов.
Сейчас на всех остановках, расположенных вблизи перекрестков, первыми останавливаются маршрутки и только потом муниципальный транспорт. Пассажирам приходится буквально бежать за троллейбусами и автобусами, чтобы успеть попасть в салон. Теперь маршрутные такси станут отправлять дальше, а на перекрестках установят специальные знаки.
В первые дни на остановках будут дежурить сотрудники ГИБДД, чтобы не давать «маршрутчикам» высаживать пассажиров в неположенном месте.
«Решили начать с самой сложной остановки, „Площадь Революции“, в обе стороны, — рассказал „URA.RU“ Роман Болотов. — Далее новые правила станут действовать на остановке „Детский мир“, а потом внедрим на всех крупных остановках».