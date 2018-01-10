{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,87
Динамика за 2 недели
Евро 67,88
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
08 января 2018
Главные новости Челябинской области
10:21  10 января 2018 0

Челябинцам больше не придется бегать за троллейбусами

Маршрутки. Челябинск., маршрутка, общественный транспорт
Новые правила начнут внедрять, начиная с площади РеволюцииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске изменили правила высадки и посадки пассажиров на остановках общественного транспорта. Приоритет отдан муниципальному транспорту, автобусам и троллейбусам. Новые правила внедрят в первых числах февраля. Начнут с площади Революции, сообщил «URA.RU» начальник управления транспорта мэрии Челябинска Роман Болотов.

Сейчас на всех остановках, расположенных вблизи перекрестков, первыми останавливаются маршрутки и только потом муниципальный транспорт. Пассажирам приходится буквально бежать за троллейбусами и автобусами, чтобы успеть попасть в салон. Теперь маршрутные такси станут отправлять дальше, а на перекрестках установят специальные знаки.

В первые дни на остановках будут дежурить сотрудники ГИБДД, чтобы не давать «маршрутчикам» высаживать пассажиров в неположенном месте.

«Решили начать с самой сложной остановки, „Площадь Революции“, в обе стороны, — рассказал „URA.RU“ Роман Болотов. — Далее новые правила станут действовать на остановке „Детский мир“, а потом внедрим на всех крупных остановках».

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров