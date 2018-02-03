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03 февраля 2018
02 февраля 2018
Главные новости Москвы
06:28  03 февраля 2018 0

На Украине задержан бывший замминистра спорта Крыма

Клипарты. Сургут , украина, беженцы
Бывший чиновник приехал на Украину за паспортомФото: Алексей Андронов © URA.RU

Сотрудники Службы безопасности Украины [СБУ] задержали на пропускном пункте «Каланчак» в Херсонской области бывшего заместителя министра спорта Крыма. Силовики его обвиняют в государственной измене.

На посту замглавы министерства, как отмечается на сайте ведомства, чиновник проработал с апреля 2015 до мая 2016 года, а после увольнения якобы занимался «антиукраинской деятельностью», занимаясь военно-патриотическим воспитанием. До последнего времени был секретарем регионального филиала ДОСААФ России.

Имя задержанного неизвестно. Сотрудники службы безопасности Украины, как пишет РИА «Новости», выяснили, что бывший чиновник намерен выехать из Крыма в херсонскую область для решения личных вопросов, а именно, за биометрическим паспортом.

26 января, как напоминает RT, на Украине осудили россиянина Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. Его обвинили в том, что служил по контракту в самопровозглашённой Луганской народной республике, которая на территории Украине считается террористической организацией.

Сергей Демин
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