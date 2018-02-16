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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Москвы
08:34  16 февраля 2018 0

Медведев распорядился создать замену YouTube для молодежи

Российский инвестиционный форум в Сочи 2018. Первый день. Сочи, повар, телевизор, узор, медведев, официантки
Дмитрий Медведев поручил подумать над созданием телеканала для молодежиФото: Владимир Андреев © URA.RU

На Форуме действий ОНФ в конце прошлого года премьер-министр Дмитрий Медведев предложил нескольким министерствам подумать над созданием нового телеканала, «освещающего деятельность в сфере молодежной политики». В Минкомсвязи к такой инициативе отнеслись скептически.

В начале недели Дмитрий Медведев подписал целый ряд поручений по итогам форума ОНФ «Россия, устремленная в будущее», сообщает «Коммерсант». Одно из них коснулось Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодежи и Минкульта — эти ведомства должны представить свои идеи по созданию специального телеканала для молодежи. Замминистра Минкомсвязи Алексей Волин считает такой шаг «нецелесообразным». «Бессмысленно создавать информационное гетто: нельзя создавать каналы под молодежную политику, пенсионеров, работников сельского хозяйства. Существуют каналы, ориентированные на широкую молодежную аудиторию, например ТНТ и СТС», — объяснил свою позицию Волин.

В то же время эксперты отмечают, что сегодня молодежь значительную часть времени проводит в интернете — и это тоже заставляет задуматься, есть ли смысл создавать новый телеканал. По мнению главы думского комитета по информполитике Леонида Левина, лучше работать над качественным продуктом на уже существующих телеканалах и интернет-платформах. «Создавать качественный продукт для этой аудитории — государственная задача, иначе молодежь будет смотреть YouTube и активно использовать другие иностранные сервисы», — подчеркнул Левин. В то же время глава Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев видит в идее Медведева «конъюнктуру и желание заработать», но во многом это будет зависеть от тех людей, которые будут стоять у истоков нового телеканала.

Между тем, ранее стало известно, что видеохостинг YouTube будет помечать ролики, созданные государственными СМИ. Пока эта функция коснется только США, сообщает «Национальная служба новостей».

Дарья Корчак
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