Появилось неожиданное препятствие для размещения подлодок США вблизи границ России

Юрист Эркинер: Турция не пустит атомные подлодки Трампа к границам России
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Турция не пустит подлодки США в Черное море по Конвенции Монтре
Турция не пустит подлодки США в Черное море по Конвенции Монтре Фото:

Турция не разрешит американским атомным подводным лодкам проход в Черное море даже в случае официального запроса США. Об этом сообщил турецкий эксперт по международному праву Хакан Эркинер.

«США на основе Конвенции Монтре обязаны запросить разрешение у Турции на размещение в Черном море атомных подводных лодок <...> Я не думаю, что Турция даст такое разрешение [на проход субмарин в Черное море]», — пояснил Хакан Эркинер в интервью газете Turkiye. По его словам, у Анкары есть «мощные правовые полномочия», позволяющие ограничивать проход военных кораблей через турецкие проливы.

Эксперт напомнил, что Конвенция Монтре, действующая с 1936 года, устанавливает строгие правила для пребывания и движения военных кораблей нечерноморских государств в регионе. Документ не допускает постоянного нахождения атомных подлодок в Черном море. Турция может разрешить заход таких судов лишь в свои порты. 

Ранее Анкара уже закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей стран-участниц украинского конфликта и государств, не имеющих выхода к Черному морю. В конце июля президент США Дональд Трамп сообщил о движении американских субмарин «ближе к России», не уточнив, однако, их точного местоположения.

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Турция не разрешит американским атомным подводным лодкам проход в Черное море даже в случае официального запроса США. Об этом сообщил турецкий эксперт по международному праву Хакан Эркинер. «США на основе Конвенции Монтре обязаны запросить разрешение у Турции на размещение в Черном море атомных подводных лодок <...> Я не думаю, что Турция даст такое разрешение [на проход субмарин в Черное море]», — пояснил Хакан Эркинер в интервью газете Turkiye. По его словам, у Анкары есть «мощные правовые полномочия», позволяющие ограничивать проход военных кораблей через турецкие проливы. Эксперт напомнил, что Конвенция Монтре, действующая с 1936 года, устанавливает строгие правила для пребывания и движения военных кораблей нечерноморских государств в регионе. Документ не допускает постоянного нахождения атомных подлодок в Черном море. Турция может разрешить заход таких судов лишь в свои порты.  Ранее Анкара уже закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей стран-участниц украинского конфликта и государств, не имеющих выхода к Черному морю. В конце июля президент США Дональд Трамп сообщил о движении американских субмарин «ближе к России», не уточнив, однако, их точного местоположения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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