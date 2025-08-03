Появилось неожиданное препятствие для размещения подлодок США вблизи границ России

Турция не разрешит американским атомным подводным лодкам проход в Черное море даже в случае официального запроса США. Об этом сообщил турецкий эксперт по международному праву Хакан Эркинер.
«США на основе Конвенции Монтре обязаны запросить разрешение у Турции на размещение в Черном море атомных подводных лодок <...> Я не думаю, что Турция даст такое разрешение [на проход субмарин в Черное море]», — пояснил Хакан Эркинер в интервью газете Turkiye. По его словам, у Анкары есть «мощные правовые полномочия», позволяющие ограничивать проход военных кораблей через турецкие проливы.
Эксперт напомнил, что Конвенция Монтре, действующая с 1936 года, устанавливает строгие правила для пребывания и движения военных кораблей нечерноморских государств в регионе. Документ не допускает постоянного нахождения атомных подлодок в Черном море. Турция может разрешить заход таких судов лишь в свои порты.
Ранее Анкара уже закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей стран-участниц украинского конфликта и государств, не имеющих выхода к Черному морю. В конце июля президент США Дональд Трамп сообщил о движении американских субмарин «ближе к России», не уточнив, однако, их точного местоположения.
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