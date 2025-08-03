ВС РФ ударили по военному аэродрому ВСУ и их зенитным комплексам

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Спецоперация РФ на Украине

Российские солдаты поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Под удар также попали украинские зенитные комплексы и места подготовки для запуска БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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Российские солдаты поразили инфраструктуру военного аэродрома ВСУ. Под удар также попали украинские зенитные комплексы и места подготовки для запуска БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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