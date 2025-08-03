В Польше два дня искали пропавшего американского военного

В Польше завершились поиски пропавшего американского военнослужащего. Как сообщает портал NaTemat, 26-летний солдат исчез 31 июля после того, как покинул военную базу в городе Повидз.
«Мужчина исчез 31 июля около 19.00 (20.00 мск) после того, как покинул свою воинскую часть в Повидзе», — говорится в материале. Там добавили, что полиция Слупца в течение двух суток проводила масштабные поиски.
В ориентировке указывалось, что разыскиваемый — афроамериканец ростом около 175 см, худощавого телосложения, с короткими черными волосами и карими глазами. В день исчезновения на нем была белая футболка, темные брюки, белые кроссовки, а в ушах — серьги.
2 августа солдат был найден живым. Точные обстоятельства его исчезновения и место, где он находился, не разглашаются. В Польше на различных базах постоянно дислоцировано около 10 тысяч американских военнослужащих.
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