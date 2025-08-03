Туристы рассказали, как пережили атаку БПЛА в Сочи

Туристы во время атаки БПЛА в Сочи прятались в переходах и прачечных
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Ночью БПЛА атаковали Сочи
Ночью БПЛА атаковали Сочи Фото:
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Туристы и жители Сочи рассказали, как укрывались во время ночной атаки беспилотников на город, произошедшей в ночь на 3 августа. По словам туристки Элины, во время воздушной тревоги люди были вынуждены прятаться в подземных переходах, так как безопасных укрытий поблизости не оказалось.

«Сирены гудели, визжали, было не по себе. Мы с семьей спрятались в подземном переходе, ближайшего укрытия не видела, сидели там до пяти утра. Всего над нашим домом было пять атак», — сообщила Элина в беседе с РБК.

Еще одна местная жительница, Лина, проживающая на улице Авиационная, рассказала, что наблюдала взрывы и пролетающие дроны с осколками. Женщина отметила, что попыталась эвакуироваться вместе с родственниками, однако в этот момент над ними пролетал беспилотник и попал в нефтяную бочку, которая, по ее словам, не взорвалась.

Туристка Евгения Илюшина в беседе с телеканалом «Краснодар» заявила, что во время атаки укрывалась вместе с другими отдыхающими в прачечной с глухими стенами. Она подчеркнула, что рядом происходили многочисленные взрывы, а вспышки были видны в небе.

В Адлерском районе Сочи в ночь накануне произошла атака с применением беспилотников, в результате которой никто не пострадал. Основной ущерб пришелся на территорию гаражного кооператива, находящегося на улице Авиационной. В результате происшествия были повреждены пять гаражных строений. После падения обломков возникло возгорание, которое было оперативно потушено до прибытия пожарных подразделений.

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Туристы и жители Сочи рассказали, как укрывались во время ночной атаки беспилотников на город, произошедшей в ночь на 3 августа. По словам туристки Элины, во время воздушной тревоги люди были вынуждены прятаться в подземных переходах, так как безопасных укрытий поблизости не оказалось. «Сирены гудели, визжали, было не по себе. Мы с семьей спрятались в подземном переходе, ближайшего укрытия не видела, сидели там до пяти утра. Всего над нашим домом было пять атак», — сообщила Элина в беседе с РБК. Еще одна местная жительница, Лина, проживающая на улице Авиационная, рассказала, что наблюдала взрывы и пролетающие дроны с осколками. Женщина отметила, что попыталась эвакуироваться вместе с родственниками, однако в этот момент над ними пролетал беспилотник и попал в нефтяную бочку, которая, по ее словам, не взорвалась. Туристка Евгения Илюшина в беседе с телеканалом «Краснодар» заявила, что во время атаки укрывалась вместе с другими отдыхающими в прачечной с глухими стенами. Она подчеркнула, что рядом происходили многочисленные взрывы, а вспышки были видны в небе. В Адлерском районе Сочи в ночь накануне произошла атака с применением беспилотников, в результате которой никто не пострадал. Основной ущерб пришелся на территорию гаражного кооператива, находящегося на улице Авиационной. В результате происшествия были повреждены пять гаражных строений. После падения обломков возникло возгорание, которое было оперативно потушено до прибытия пожарных подразделений.
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