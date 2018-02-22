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22 февраля 2018
17:14  22 февраля 2018 0

«Первый канал» покажет историю пермских семей, где 40 лет назад перепутали детей

Детей перепутали в Пожвинской участковой больницеФото: сайт Пожвинской участковой больницы

История двух пермских семей, которые из-за ошибки в роддоме воспитывали не своих детей, стала темой передачи «Пусть говорят» на «Первом канале». Речь идет о событиях сорокалетней давности, произошедших в селе Пожва Коми-Пермяцкого округа.

В участковой сельской больнице 7 марта 1978 года родились сразу четыре девочки, пишет портал properm.ru. Матерями в тот день стали в том числе местные жительницы Юлия Савельева и Римма Швецова. Как рассказала Швецова, дети лежали отдельно от матерей, никаких бирок на них не было, и приносили их только на кормление. В день выписки из больницы женщина уже дома обнаружила у отданного ей ребенка родимое пятно на лице, которого у ее дочери изначально не было. Тогда она не придала этому значения, но уже позже дочь, которую назвали Вероникой, выросла совсем не похожей на Швецовых. Муж женщины решил, что дочь не его, и в итоге ушел из семьи.

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Жительница Челябинска 30 лет воспитывала чужую дочь. ВИДЕО

Однажды Римма Швецова решила съездить к Савельевым, так как подозревала, что именно они воспитывают ее родного ребенка. Но эта поездка не увенчалась успехом, так как Юлия Савельева и ее муж полюбили дочь. «Но я свою Таню не отдала, конечно. Мой муж детей любит. Да и как я своего ребенка отдам, она вон уже какая большая, улыбается. Нет, не отдам. Да и сложно мне было поверить, что могли медики так поступить, детей наших поменять», — рассказывает Савельева. В итоге пути семей на некоторое время разошлись, и дети так и росли у неродных родителей.

В 2018 году Римма Швецова все же решила выяснить правду с помощью телевидения и обратилась к редакторам «Пусть говорят». В итоге экспертиза ДНК подтвердила все давние подозрения — Вероника Швецова оказалась дочерью Савельевых, а Татьяна Савельева — дочерью Швецовых. «Я была растеряна, обижена и очень зла на нашу медицину», — рассказала позже Римма Швецова. Теперь женщины подадут иски в суд, ответчиками станут министерство здравоохранения Пермского края, Минздрав РФ, правительство региона и Пожвинская участковая больница.

Подобные истории происходят и в других регионах. Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что жительница Челябинска Зоя Туганова 30 лет воспитывала неродную дочь. Девочек перепутали в роддоме. Она разыскала свою настоящую дочь через соцсети и сделала ДНК-экспертизу, которая подтвердила родство. Женщина заявила, что намерена отсудить у сотрудников роддома квартиру для своего ребенка, она подала иск на 10 млн рублей. Однако суд постановил выплатить ей из лишь миллион от Минфина РФ.

Дарья Корчак
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