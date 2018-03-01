Минтруд России отказался заниматься вытрезвителями

14:22 01 марта 2018 2

В ведомстве отметили, что слова главного нарколога страны не соответствуют действительности Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации опровергли заявление о том, что ведомство займется восстановлением системы вытрезвителей в стране. В министерстве пояснили, что слова главного нарколога Минздрава России не нашли отклика.

«Заявление директора Московского научно-практического центра наркологии, главного психиатра-нарколога Минздрава России Евгения Брюна о том, что „вытрезвителями займется министерство труда и социальной защиты“, не соответствует действительности», — цитирует телеканал 360 пресс-службу Минтруда.

Ранее с идеей создания сети вытрезвителей в российских городах выступал руководитель рабочей группы Госдумы по борьбе с алкоголизмом Николай Говорин. По его словам, такие учреждения нужны, чтобы пьяные не погибали на улицах, пишет Nation News. По данным парламентария, около 30 человек в год умирает на улицах из-за чрезмерного употребления спиртного. Также вице-премьер России Виталий Мутко высказывался в поддержку идеи открытия вытрезвителей, в частности, на время проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Однако в Министерстве здравоохранения России отказались принимать участие в запуске системы вытрезвителей к ЧМ-2018 по футболу, напоминает RT. По мнению ведомства, такие учреждения не являются медицинскими.