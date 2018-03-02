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02 марта 2018
Главные новости Москвы
19:39  02 марта 2018 1

Стало известно, зачем Япония обвиняет Россию в ядерной угрозе

Подготовка к ИННОПРОМ-2017. Екатеринбург, флаг россии, флаг японии, иннопром2017
Действия Японии будут тормозить переговоры по Курильским островамФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обвиняя Россию в ядерной угрозе, Япония пытается найти повод для размещения американских ПРО и расширения полномочий премьер-министра страны Синдзо Абэ, считают эксперты. По их словам, эти действия будут тормозить переговоры Москвы и Токио по Курильским островам.

Директор Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков считает, что Россия учтет обвинения Японии, пишет «Экономика сегодня». «Россия не может никак не реагировать на это, будут развиваться наши силы на Дальнем Востоке, что, в свою очередь, станет подпитывать недоверие Японии, и наши отношения будут тормозиться», — сказал Кузьминков, имея в виду также и «курильский вопрос».

Он заметил, что Токио не в первый раз обвиняет Москву в наращивании ядерного потенциала — ранее Япония всесторонне поддержала доктрину США, в которой РФ и КНР были представлены врагами. Японская сторона тогда отметила, что американские разработки ядерного оружия — это ответ на российские действия. Токио продолжит объяснять внешними угрозами размещение американских ПРО и необходимость пересмотра японской конституции вместе с расширением полномочий премьер-министра Синдзо Абэ, заключил эксперт.

Напомним, территориальный спор между Россией и Японией о Курильских островах длится несколько десятилетий. Как ранее писало «URA.RU», японский премьер Синдзо Абэ считает, что Токио может вернуть Южные Курилы, однако РФ не намерена отказываться от своих территорий, но готова вместе с Японией развивать Курилы.

Ксения Томашова
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