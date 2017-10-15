Абэ рассказал, когда Япония вернёт Курилы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что возвращение южных Курильских островов, принадлежащих России, может произойти на глазах у нынешнего поколения.
В рамках выступления на митинге в городе Саппоро политик назвал возвращение островов «сердечным желанием» всех японцев. По мнению премьера, заключение мирного договора между Японией и Россией выгодно обеим странам.
Кроме того, Абэ пообещал своим избирателям, что так называемые «северные территории» могут стать японскими уже в «нашем поколении». Для этого, по словам политика, нужно сделать так, чтобы российская сторона поняла важность подписания мирного договора.
Заявление главы японского правительства прозвучало в рамках избирательной кампании перед выборами в местный парламент, отмечает ТАСС.