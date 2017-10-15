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15 октября 2017
15:35  15 октября 2017 0

Абэ рассказал, когда Япония вернёт Курилы

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, Синдзо Абэ
Премьер сделал заявление по островамФото: Официальный сайт президента РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что возвращение южных Курильских островов, принадлежащих России, может произойти на глазах у нынешнего поколения.

В рамках выступления на митинге в городе Саппоро политик назвал возвращение островов «сердечным желанием» всех японцев. По мнению премьера, заключение мирного договора между Японией и Россией выгодно обеим странам.

Кроме того, Абэ пообещал своим избирателям, что так называемые «северные территории» могут стать японскими уже в «нашем поколении». Для этого, по словам политика, нужно сделать так, чтобы российская сторона поняла важность подписания мирного договора.

Заявление главы японского правительства прозвучало в рамках избирательной кампании перед выборами в местный парламент, отмечает ТАСС.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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