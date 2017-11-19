{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Кудрин возглавит ВТБ. Следственный комитет присоединят к прокуратуре. Губернатор Куйвашев сделал подарок Тунгусову
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,63
Динамика за 2 недели
Евро 70,36
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 ноября 2017
18 ноября 2017
08:40  19 ноября 2017 0

Японцы попробуют вернуть Курилы при помощи клубники

Клубника и вишня. Екатеринбург, ягоды, клубника
России решили подсластить «курильскую проблему» ягодамиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Правительство Японии разработало совместный с Россией проект по выращиванию клубники на Курилах. Для этого на островах построят специальные теплицы.

Токио возьмет на себя вопрос предоставления технологии рекультивации и строительства необходимых сооружений. Россия должна будет решить вопрос с налогообложением, пишет RT. Япония уже использует подобные технологии на собственной территории. Из-за схожести климата они подойдут и для Курильских островов.

Напомним, что территориальный спор между Россией и Японией длится уже не одно десятилетие. Японская сторона претендует на четыре острова Курильской гряды. Как ранее писало «URA.RU», японский премьер Синдзо Абэ считает, что Токио может вернуть Южные Курилы в ближайшие десятилетия. Позиция Москвы по этому вопросу однозначна: РФ не намерена отказываться от своих территорий, но готова вместе с Японией развивать Курилы.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров