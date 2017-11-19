Правительство Японии разработало совместный с Россией проект по выращиванию клубники на Курилах. Для этого на островах построят специальные теплицы.
Токио возьмет на себя вопрос предоставления технологии рекультивации и строительства необходимых сооружений. Россия должна будет решить вопрос с налогообложением, пишет RT. Япония уже использует подобные технологии на собственной территории. Из-за схожести климата они подойдут и для Курильских островов.
Напомним, что территориальный спор между Россией и Японией длится уже не одно десятилетие. Японская сторона претендует на четыре острова Курильской гряды. Как ранее писало «URA.RU», японский премьер Синдзо Абэ считает, что Токио может вернуть Южные Курилы в ближайшие десятилетия. Позиция Москвы по этому вопросу однозначна: РФ не намерена отказываться от своих территорий, но готова вместе с Японией развивать Курилы.