Православный школьник атаковал офис КПРФ в Санкт-Петербурге

Агрессивного подростка, грозящего смертью коммунистам, задержали у офиса КПРФ в Санкт-Петербурге. Религиозно настроенный школьник оказал сопротивление полиции.
Инцидент произошел вечером 8 марта на 2-й Советской улице. 17-летний ученик гимназии при Русском музее исписал стенд с коммунистическими изданиями резкими лозунгами вроде «красные должны умереть!» и нарисовал на нем православный крест, сообщили «Невские новости».
Молодого радикала в итоге доставили в одел полиции, сообщает также «Эхо Москвы». После того, как на молодого человека был составлен протокол за неповиновение полицейским, его увезли домой вызванные родители. Представители партии пока оставили его выходку без внимания. О причинах ненависти гимназиста к коммунистам в настоящее время также ничего не известно.
Отметим, что самим православным также угрожает опасность. Как ранее писало «URA.RU», украинские националисты назвали священников РПЦ «боевыми единицами», призвав военных открывать по ним стрельбу.