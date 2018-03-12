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Главные новости Свердловской области
13:23  12 марта 2018 2

Свердловские власти выплатят многодетным семьям по 164 тысячи рублей. Взамен родителям придется отказаться от земли

Внеочередное заседание Петуховской городской Думы. Петухово. Курганская область., деревня, окна дома, отражение в воде
Многодетные семьи смогут обменять мечту о собственном доме на реальные деньгиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области приступило к рассмотрению законопроекта, дающего право областным властям выплачивать имеющим трех и более детей семьям денежную помощь — вместе ранее обещанных «майскими указами» президента РФ бесплатных земельных участков.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что до 1 апреля 2019 должны быть наделены землеотводами под жилищное строительство с подведенными к ним коммунальными сетями все семьи, поставленные на учет до 1 апреля 2016 года. По состоянию на 1 октября 2017 года, в очереди стояло 13 230 многодетных семей, из них в Екатеринбурге — 5 900 семей.

В области определено несколько территорий, куда предполагалось заселять многодетные семьи. В их число входят Красноуфимск и поселок Бобровский Сысертского городского округа. По данным областного минстроя, подготовка в них одного участка и подведение к нему коммунальных сетей обходятся бюджету в 1 миллион 727 тысяч рублей (в прогнозных ценах 2018 года).

Авторы законопроекта считают, что выплата субсидии вместо выделения земли позволит сэкономить средства региональной казны. Размер финансовой помощи будет определяться решением правительства. По прогнозным данным, он составит 164 тысячи 661 рубль.

Константин Джултаев
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