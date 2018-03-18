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18 марта 2018
17 марта 2018
03:50  18 марта 2018 0

МИД Швеции опроверг связь с производством ядовитого вещества «Новичок»

Медиа-форум
По словам Захаровой, вероятными источниками ядовитого вещества «Новичок» могут быть пять западных странФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Стокгольм опроверг заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой, о том Швеция является источником ядовитого вещества под названием «Новичок», которое было использовано для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Полностью отвергаем неприемлемые и необоснованные обвинения представителя российского МИД, что нервно-паралитический агент, использованный в Солсбери, мог быть шведского происхождения», — цитирует РБК главу МИД Маргот Вальстрем. Помимо этого, она посоветовала российской стороне вместо подобных заявлений ответить на вопросы Британии.

Как передает «Газета.ру», представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вероятными источниками происхождения нервно-паралитического вещества «Новичок» являются Швеция, Британия, Словакия, Чехия, а также, возможно, Соединенные штаты.

Экс-разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлии были найдены без сознания 4 марта в Солсбери. Британские власти усмотрели в покушении на убийство «российский след», однако Москва категорически отрицает какую-либо причастность к инциденту.

Александр Черноскутов
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