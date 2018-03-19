Высланных из России британских дипломатов пригласили в Киев

03:35 19 марта 2018 0

Министр Климкин не преминул воспользоваться обострением отношений между Москвой и Лондоном Фото: Wikimedia Commons

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что 23 британским дипломатам, получившим в России статус персон нон-грата, можно не ехать на родину. В качестве возможного варианта развития событий глава украинского МИДа предложил своему британскому коллеге Борису Джонсону восстановить работу консульской секции в Киеве.

По мнению Климкина, таким образом дипломаты не останутся без работы, а украинские граждане смогут получать визы намного быстрее, чем сейчас. «Предлагаю Борису Джонсону трудоустроить 23 британских дипломата в Киеве и восстановить работу консульской секции: украинцы будут рады снова получать британские визы быстро и не через Варшаву», — цитирует RT Twitter главы украинского МИДа.

Кроме того, по словам Климкина, Украине требуются больше представителей Британского совета, деятельность которого в России была объявлена нежелательной. «Россия хочет прекратить работу Британского совета, — заявил министр. — Мы готовы принять больше сотрудников этой организации, пусть едут к нам».

Напомним, ранее российское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке в недельный срок 23 британских дипломатических работников. Кроме того, Москва приняла решение не открывать британское генконсульство в Санкт-Петербурге, и прекратить деятельность Британского совета на территории России. Это стало ответной мерой на недружественные действия Великобритании, считающей, будто за отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери стоят российские спецслужбы.