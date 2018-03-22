Поклонская порадовалась, что ее не обвинили в домогательствах, как Слуцкого

17:25 22 марта 2018 0

Наталья Поклонская поддержала скандального депутата Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат нижней палаты российского парламента Наталья Поклонская раскритиковала действия российских СМИ, объявивших бойкот Госдуме из-за скандала вокруг депутата ЛДПР Леонида Слуцкого. По мнению парламентария, журналисты искусственно сгущают краски, демонстрируя собственную ангажированность и некомплектность.

«Некоторые СМИ вместо профессиональной работы нашли себя в раздувании дешевых скандалов. Хочу отметить, что так называемый бойкот объявили те, кто сам грешит распространением ложных слухов. Приведу личные примеры: „Духовник Поклонской провел сеанс изгнания бесов“, „У Поклонской нашлась квартира в Донецке“, „Бунт царебожников…“ и т. д. Радует, что хоть в одном меня не успели обвинить, как Слуцкого, — в домогательствах», — пишет Поклонская на своей странице в Facebook.

В феврале сразу несколько представительниц российских СМИ обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах. Среди тех, кто припомнил представителю ЛДПР непристойное поведение — корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, а также главный редактор RTVI Екатерина Котрикадзе. В ответ на это Слуцкий заявил, что обвинения не соответствуют действительности, но позже все-таки принес извинения всем женщинам, которых «невольно обидел», сообщает Nation News.



Комиссия Госдумы по этике не нашла доказательств вины Слуцкого и не стала наказывать парламентария. В ответ на это РБК, «Коммерсант», «Эхо Москвы» и ряд других российских СМИ отказались от сотрудничества с Госдумой. По мнению главреда «Эха» Алексея Венедиктова, парламент перестал быть безопасным местом для работы корреспондентов обоих полов, напоминает «Федеральное агентство новостей».