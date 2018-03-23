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23 марта 2018
22 марта 2018
Главные новости Свердловской области
14:01  23 марта 2018 0

Защитники телебашни спустились на землю. «Одного увезли в больницу»

Активисты забрались на телебашню и требуют референдум. Фото с места событий, Екатеринбург, недостроенная телевышка, флаг россии, недостроенная телебашня
Теперь защитников башни ждет разбирательство в полицииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Снос телебашни в Екатеринбурге
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Активисты, забравшиеся сегодня на недостроенную екатеринбургскую телебашню, спустились на землю. Об этом сообщил депутат екатеринбургской гордумы Константин Киселев. «Спустились. Их осматривают врачи. Все целы. Теперь нужно решить, чтобы не было уголовного дела, — написал Киселев в Facebook.

«Спустились все трое, — уточнила Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области. — Ребята покушали. Одного отправили сделать снимок — реально болит нога. Я на этом настояла: мы должны знать. Судя по моему общению с ребятами, ни один из тех, кто забирался на башню, не причастен к схваткам с охраной. Думаю, что с ними будет все хорошо. Я буду с ними до того момента, пока их не отпустят домой».

Ранее «URA.RU» сообщало, что 23 марта, около 4:30 утра, группа активистов, выступающих против сноса екатеринбургской телебашни, прорвалась через охрану объекта. Несколько человек были задержаны сотрудниками ЧОП, один убежал. Однако группе руферов все-таки удалось проникнуть внутрь телебашни, забраться наверх и повесить российский флаг.

Один из покорителей башни оказался бейсером — он спрыгнул с нее с парашютом: «URA.RU» опубликовало разговор с его другом. Активисты требовали провести в Екатеринбурге референдум о сохранении телебашни как символа города. «URA.RU» ведет ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ с места событий.

Андрей Гусельников
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