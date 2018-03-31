22:06 31 марта 2018 0

Галина Юдашкина родила второго сына ФОТО: gyudashkina@instagram

Дочь известного российского модельера Валентина Юдашкина Галина вновь стала мамой. О рождении второго ребенка она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Известно, что ребенок появился на свет в среду, 28 марта. Мальчика решили назвать Аркадием. «Добро пожаловать в этот мир наш маленький принц!» — написала Юдашкина под новой семейной фотографией. Менее чем за час пост Юдашкиной собрал почти 20 тысяч лайков и множество комментариев с поздравлениями.

«Поздравляем! Здоровья маме и малышу!», «Храни Вас Бог!!! Будьте счастливы и здоровы!», «Галя! С рождением сыночка!!! Растите здоровыми и счастливыми», «Какая красивая семья! Поздравляем!!! Мазаль тов!», «Ой, я даже не сразу заметила крошку на фото! Поздравляю», — пишут пользователи Instagram.

Дочь российского модельера и ее муж Петр Максаков впервые стали родителями в апреле 2016 года. Роды проходили в Нью-Йорке. О новой беременности Юдашкиной общественность заговорила после того, как девушка вышла в свет в подозрительно свободном пиджаке.