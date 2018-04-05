Волочкова опубликовала селфи с президентом России. ФОТО

Балерина Анастасия Волочкова, устроившая себе отдых в Таиланде, выложила фотографию с местными жителями острова Пхукет в личном instagram-аккаунте. Она назвала фото «Селфи с президентом» из-за фотографии Путина на футболке одного из тайцев.
На снимке Волочкова запечатлена в облегающем платье с глубоким декольте, рядом с ней — два тайца. На одном из них — футболка с принтом Владимира Путина.
Недавно балерина отключила возможность комментирования фотографий, но интернет-пользователи оценили снимок на других платформах. Как передает портал «Дни.ру», пользователи оказались безжалостны к балерине: они обратили внимание на пышный бюст Волочковой, который, по их мнению, выпрыгивал прямо на изображенного на футболке главу государства.
На днях подписчики Волочковой начали травлю дивы из-за фото в старом купальнике. Возможно, именно это послужило причиной блокировки комментариев к фото.