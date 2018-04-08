{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
19:11  08 апреля 2018 0

Застрявших в Индии уральских туристов вывезут за два дня. Первыми полетят пожилые, женщины и дети

Перевозчик начинает вывозить уральцев на родинуФото: сайт компании Royal Flight

Туристов, чье возвращение из Вьетнама в Екатеринбург 7 апреля сорвалось из-за вынужденной посадки в Дели, вернут на родину в два этапа. Первым рейсом полетят пожилые граждане, женщины и дети, сообщили «URA.RU» в авиакомпании «Роял Флайт» (Royal Flight).

Судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс RL-8774 из Индии ожидают в столице Урала 8 апреля в 23:00. Его будет выполнять «Боинг-757-200». Оставшиеся пассажиры отправятся домой 9 апреля — вылет запланирован на 07:45 по делийскому времени (в Екатеринбурге в этот момент будет 07:15). Сейчас все уральцы размещены в гостиницах и обеспечены питанием, сообщили представители авиаперевозчика.

Как уже сообщало «URA.RU», Boeng 767-300 компании «Роял Флайт» (Royal Flight), выполнявший чартерный рейс Фукуок—Екатеринбург, 7 апреля вынужден был совершить незапланированную посадку в Дели. Авиаперевозчик объяснил это технической неисправность лайнера. Пассажиры заявили, что приземлению предшествовал «сильный хлопок». На борту самолета находились 345 пассажиров.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров