Туристов, чье возвращение из Вьетнама в Екатеринбург 7 апреля сорвалось из-за вынужденной посадки в Дели, вернут на родину в два этапа. Первым рейсом полетят пожилые граждане, женщины и дети, сообщили «URA.RU» в авиакомпании «Роял Флайт» (Royal Flight).
Судя по онлайн-табло аэропорта Кольцово, рейс RL-8774 из Индии ожидают в столице Урала 8 апреля в 23:00. Его будет выполнять «Боинг-757-200». Оставшиеся пассажиры отправятся домой 9 апреля — вылет запланирован на 07:45 по делийскому времени (в Екатеринбурге в этот момент будет 07:15). Сейчас все уральцы размещены в гостиницах и обеспечены питанием, сообщили представители авиаперевозчика.
Как уже сообщало «URA.RU», Boeng 767-300 компании «Роял Флайт» (Royal Flight), выполнявший чартерный рейс Фукуок—Екатеринбург, 7 апреля вынужден был совершить незапланированную посадку в Дели. Авиаперевозчик объяснил это технической неисправность лайнера. Пассажиры заявили, что приземлению предшествовал «сильный хлопок». На борту самолета находились 345 пассажиров.