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26 апреля 2018
25 апреля 2018
Главные новости Свердловской области
14:50  26 апреля 2018 0

Друг Евгения Ройзмана вновь закрывает ему дорогу на выборы. Он отобрал у мэра «Яблоко»

Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Киселев уже переходил дорогу Евгению РойзмануФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы депутатов Екатеринбургской городской думы 2018
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Свердловское региональное отделение «Яблока» приступило к составлению списка потенциальных кандидатов в депутаты Екатеринбургской гордумы. Одним из первых предложил сотрудничество партийцам действующий екатеринбургский парламентарий Константин Киселев.

Как сообщил «URA.RU» информированный свердловский политик, Киселев рассчитывает занять первое место в общегородском избирательном списке партии. Это даст ему довольно большие шансы на переизбрание на очередной срок.

Член Федерального бюро «Яблока» Максим Петлин подтвердил, что Константин Киселев действительно рассматривается в числе других потенциальных кандидатов на выдвижение: «Мы ведем переговоры со многими политиками, в том числе и с Киселевым. Пока решение ни по персонам, ни по распределению мест в списке не принято. Его будет принимать региональный совет партии. Все находится в стадии обсуждения. Мы ничего не исключаем».

Петлин не уточнил, рассматривают ли свердловские «яблочники» возможность выдвижения кандидатом в депутаты действующего главы города Евгения Ройзмана. По имеющейся у него информации, мэр не обращался к представителям партии с соответствующей просьбой. Ранее представители мэра вели с лидером партии Григорием Явлинским переговоры о его поддержке на выборах главы муниципалитета. После принятия свердловским парламентом закона об отмене всенародных выборов градоначальника они потеряли актуальность.

Константин Киселев дал «URA.RU» следующий комментарий: «Мне известно, что состоялись переговоры между „Яблоком“ и „ПАРНАСом“. К их союзу, я надеюсь, присоединятся другие политические и общественные объединения. Список еще не утвержден, поэтому неизвестно, кто в нем будет: я или кто-то еще. Оптимально было бы, если бы у оппозиции был бы единый список кандидатов, а Ройзман бы его поддержал».

Как ранее сообщало «URA.RU», Константин Киселев долгое время считался близким другом Евгения Ройзмана. Однако в мае 2017 года он в пику мэру выдвинулся кандидатом в губернаторы от партии «Зеленые». Ройзман публично признал, что Киселев сделал это по просьбе его политических оппонентов. «Все знают, что я выдвигаюсь в губернаторы Свердловской области. В последнее время у нас появилось понимание, что пройти муниципальный фильтр возможно. Но Москва и администрация губернатора против моего выдвижения. Для того чтобы сделать мое прохождение фильтра невозможным, будет предложен еще один оппозиционный кандидат, за которого муниципальным депутатам предложат отдать свои подписи. Но в любом случае я остаюсь при своих убеждениях. Я продолжаю кампанию», — сказал мэр 23 мая 2017 года на заседании гордумы.

Константин Джултаев
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