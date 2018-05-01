За группой студентов-туристов под руководством Игоря Дятлова следили с самого начала их похода. Об этом заявил уральский исследователь Валентин Дегтерев, проанализировав архивные фотографии.
Дегтерев сообщает, что «за группой следили шаманы», охотники за пушниной или золотоискатели, которым не понравилось, что туристы вторглись на их территорию. «Я пишу о шаманах. Служителях определенного культа. Людей с очень специфическими взглядами на жизнь. Тем более живших в глухой тайге, в отрыве от всякой цивилизации, в эпоху когда не было интернета или социальных сетей. Живших там 60 лет назад. Причина слежки мне неизвестна, но возможно она была связана с конфликтом, возникшим между ними и туристами», — пишет исследователь.
В качестве одного из доказательств Дегтерев предлагает ознакомиться со странным снимком, сделанным вскоре после того, как студенты УПИ поставили палатки. На снимке двое молодых людей дурачатся на привале, а в нескольких метров от них находится странная фигура. «У них за спинами стоял человек. В капюшоне куртки или парки, круглолицый», — считает исследователь.
Гибель группы туристов в горах на Северном Урале почти 60 лет назад до сих пор привлекает внимание. Из-за чего погибли подготовленные к походам молодые люди, остается загадкой. Ранее сообщалось, что причиной трагедии могла стать сошедшая в горах лавина.