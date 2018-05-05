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05 мая 2018
17:52  05 мая 2018 1

Аваков обвинил Россию в применении ослепляющего лазерного оружия. ВИДЕО

События на Майдане. Киев, майдан, янукович, киев, украина, щит
Страшное российское оружие ослепляет пограничниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил журналистам, что Россия применяет против украинских пограничников некое новое лазерное оружие. Его жертвы оказываются ослеплены.

«Один из них (пограничников — прим.ред.) поражен новым оружием российских агрессоров — это лазерное оружие, которое поражает сетчатку глаза бойцов», — цитирует заявление Авакова телеканал RT. Министр отметил, что для пограничников это оружие представляет особую опасность, потому что они все время смотрят в приборы.

Как подчеркнул глава МВД, описываемый им случай не единичный. Сейчас МВД разрабатывает меры противодействия. Защититься от лазерного оружия рассчитывают с помощью специальных фильтров, приборов и очков, уточняет «Пятый канал».

Игорь Чукреев
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