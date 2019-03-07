Дольщики не понимают, почему они должны расплачиваться за мошенничество застройщика Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Свердловской области получила продолжение история с обманутыми дольщиками из Камышлова, которые пожаловались на взыскание с них Сбербанком средств, похищенных застройщиком Дмитрием Блиновым еще в 2014 году. Пострадавшие от действий Блинова уральцы не понимают, почему они должны расплачиваться за его обман.

«Сбербанк не хочет взыскивать похищенные деньги с Блинова, они хотят взыскивать с людей, потому что с него одного 31 миллион рублей не собрать — у Блинова своих долгов миллионов на десять», — рассказал «URA.RU» один из пострадавших дольщиков Максим Клюев. По его словам, банк при помощи гражданских исков добился права на то, чтобы взыскивать деньги не только с Блинова, но и с обманутых дольщиков. Были заведены соответствующие исполнительные производства. «Их позиция такая: пусть люди нам отдадут, а потом взыскивают с Блинова. Но что мы с него взыщем? Если он от всего имущества уже избавился. У нас тут ходят неподтвержденные слухи, что у него даже уже есть „желтый билет“ из „дурки“ на руках», — заявил Клюев.

Пострадавшие дольщики считают, что в деле о мошенничестве со стороны осужденного застройщика были замешаны сотрудники камышловского отделения банка, так как договора по кредитам были оформлены с нарушениями. «Сейчас нами пройдены апелляционные суды, готовим кассации. Мы обратились в Генпрокуратуру, в администрацию президента, в Госдуму. Написали в головное управление Сбербанка. Мы подозреваем, что в Москве не знают, что здесь творится», — рассказал Клюев. По его словам, решение о признании Блинова виновным в мошенничестве по сути «не работает». «Получается, отвечать должны простые люди. Но тут ведь и до суицида недалеко, потому что люди на работу устроиться не могут. В Камышлове говорят: а, вы с Блиновым? Нет, пойдите отсюда, нам проблемы не нужны», — отметил обманутый дольщик.

В уральском отделении Сбербанка «URA.RU» сообщили, что ипотечные кредиты для покупки квартир в домах Блинова жители Камышлова взяли в 2012—2014 годах. «Полученные от банка средства заемщики, с их слов, передавали в компании, связанные с Блиновым. Они, как правило, являлись либо работниками застройщика, либо были связаны с ним другими договорными отношениями (например, в качестве подрядчика)», — заявили в банке. При этом покупка квартир в большинстве случаев «не была оформлена юридически».

Позже выяснилось, что обещанные заемщикам квартиры проданы другим людям, которые там уже живут. В сентябре 2018 года Блинову дали условный срок за мошенничество и обязали вернуть банку 31 млн рублей. Однако в организации считают, что и пострадавшие заемщики должны выполнять взятые на себя кредитные обязательства. «Заемщики сознательно оформили в банке жилищные кредиты. Поэтому банк продолжает взыскание просроченной задолженности с этих граждан, используя предусмотренные законом способы», — заключили в Сбербанке.