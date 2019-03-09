Певица Жанна Агузарова снялась в интервью для глянцевого журнала Vogue Russia. Видеоанонс беседы со звездой модное издание опубликовало на своей странице в Instagram. Пользователи соцсети сразу же высмеяли новый имидж 56-летней исполнительницы и сошлись во мнении, что пластические операции изменили ее до неузнаваемости.
«Королева рок-н-ролла в прошлом и жертва пластической хирургии в настоящем», — комментирует внешний вид Агузаровой пользователь d.jekson. «А это нормально, что она похожа на Бориса Моисеева?» — шутит meryrua. «Жесть, сейчас без хирургии никто не остается… Зачем уродовать себя», — пишет evgeniakarkavtseva. «Кошмар, вообще узнать нельзя, вот это ее уделали чудо-косметологи», — считает etelkova. «На ухоженную бомжиху стала похожа», — заключает vvmosru.
Агузарова давно не появлялась на публике, отмечает портал «Собеседник». Соседи певицы неоднократно заявляли, что она подолгу не выходит из квартиры и ни с кем не общается уже несколько лет.