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Челябинский губернатор назначил высокопоставленного чиновника

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
11 марта 2019 в 11:49
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Шегуров Александр. Архив. Челябинск, шегуров александр
Для Александра Шегурова назначение станет существенным повышениемФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор Центра занятости населения Челябинска Александр Шегуров с 12 марта станет заместителем начальника Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Соответствующее распоряжение подписал в понедельник губернатор региона Борис Дубровский.

Как сообщало ранее «URA.RU», Шегуров занял ставку, освободившуюся после ухода на пенсию Веры Трофимовой, которая занимала эту должность. Для него назначение стало существенным повышением. Сохранит ли Шегуров новый пост, станет известно через три месяца. Столько продлится его испытательный срок.

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