Самые дорогие особняки России нашлись на Урале

Среди самых дорогих особняков России оказались частные дома, построенные на Урале. В двадцатку самых дорогих усадеб страны вошли резиденции в Свердловской, Тюменской и Челябинских областях, выяснило агентство недвижимости ЦИАН.
Эксперты оценили рынок загородной недвижимости и составили рейтинг российских регионов по максимальной стоимости частных резиденций. Самым дорогим частным домом признана загородная резиденция в Московской области. Стоимость четырехэтажного коттеджа площадью 19 тысяч квадратных метров и участка в 3 гектара составляет 4,95 миллиарда рублей. «В самой дорогой усадьбе России предусмотрены 24 спальни, 50-метровый бассейн, зал для боулинга, spa-комплекс и даже крытое помещение для мини-гольфа», — сказано в отчете экспертов.
Самым дорогим домом на Урале стала двухэтажная резиденция в Свердловской области. Просторный особняк стоимостью 180 миллионов рублей занял 14 место в рейтинге ЦИАН. На 19 строчке расположился дом за 145 миллионов рублей в Тюменской области, а замкнула список усадьба в Челябинской области, которая обойдется покупателю в 140 миллионов рублей.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что в России было найдено жилье стоимостью в 40 тысяч рублей. Небольшой дачный домик площадью 150 квадратных метров расположен в Омской области, площадь земельного участка составляет девять соток.