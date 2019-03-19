Самые дешевые дома на Урале можно приобрести за 45-50 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Самым дешевым жильем в России стал недостроенный дом площадью 150 квадратных метров в Омской области, который можно приобрести за 40 тысяч рублей. Площадь земельного участка составляет девять соток. На участке есть газо- и водопровод. Исследование самого дешевого жилья в стране провел портала «Мир квартир». Информация была собрана в ходе мониторинга размещенных в интернете объявлений, сообщает «Российская газета».

Согласно данным на официальном сайте Росстата, в России среднемесячная номинальная заработная плата за декабрь 2018 года составила 55 тысяч рублей. Таким образом, приобрести самый дешевый в России дом можно за одну среднюю месячную зарплату.

На Урале самым дешевым жильем стал кирпичный дачный домик площадью 14 квадратов в Металлургическом районе на окраине Челябинска, который хозяин продает за 45 тысяч рублей. По словам владельца, постройка «старенькая». Площадь участка составляет всего лишь четыре сотки. В маленьком саду посажены плодоносящие деревья и кустарники. В домике нет электричества, хотя оно находится «рядом». Из удобств есть бак под воду. Основным преимуществом хозяин называет близкое расположение участка от ближайшей транспортной остановки, до которой идти пешком около 10 минут.

Еще один недорогой вариант жилья представлен в Верхнеуральском районе Челябинской области. Старый дом площадью 30 квадратных метров можно приобрести за 50 тысяч рублей. Земельный участок занимает всего лишь две сотки. По данным издания, шиферная крыша дома прохудилась, а со стен осыпается штукатурка. Отопление — только печное.