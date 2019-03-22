США объявили о полном уничтожении ИГИЛ в Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) потеряла контроль над территориями Сирии. Об этом сообщает издание Reuters.
«Министерство обороны США заявляет, что ИГ больше не владеет территорией Сирии», — сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Об этом также проинформировали американского президента Дональда Трампа, который находился в поездке во Флориду.
20 марта Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить последний оплот ИГ в Сирии. На следующий день были нанесены авиаудары по последнему лагерю террористов в провинции Дейр-эз-Зор. США и союзники проводят операцию против террористической организации на территории Сирии и в Ираке с 2014 года, напоминает Nation News. В декабре 2018 года Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, но точных сроков не назвал.