США объявили о полном уничтожении ИГИЛ в Сирии

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
22 марта 2019 в 22:03
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Терроризм, террористы , терроризм, террорист
В Минобороны США заявили, что ИГ больше не владеет территорией СирииФото: depositphotos.com © URA.RU
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Война в Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) потеряла контроль над территориями Сирии. Об этом сообщает издание Reuters.

«Министерство обороны США заявляет, что ИГ больше не владеет территорией Сирии», — сообщает издание со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс. Об этом также проинформировали американского президента Дональда Трампа, который находился в поездке во Флориду.

20 марта Дональд Трамп заявил о намерении уничтожить последний оплот ИГ в Сирии. На следующий день были нанесены авиаудары по последнему лагерю террористов в провинции Дейр-эз-Зор. США и союзники проводят операцию против террористической организации на территории Сирии и в Ираке с 2014 года, напоминает Nation News. В декабре 2018 года Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, но точных сроков не назвал.

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