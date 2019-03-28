За решеткой может оказаться много губернаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал @uranews, где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости четверга, 28 марта:

Спецназ, ФСБ и Следственный комитет сегодня устроили маски-шоу в правительстве Хабаровского края. Обыски проходили сразу на трех этажах. В результате задержали экс-губернатора региона Виктора Ишаева. Его подозревают в злоупотреблениях при лесозаготовках и обвиняют в хищении у «Роснефти». Ишаев не единственный претендент для посадки — вслед за ним силовики могут прийти за другими губернаторами.

Глава Якутии после митингов из-за изнасилования школьницы запретил брать на работу мигрантов. Теперь для приезжих закрыты самые популярные вакансии в регионе. Однако мигранты уже придумали, как обойти новый указ.

ГИБДД начинает борьбу за возвращение всех своих полномочий. Инспекторы боятся оказаться ненужными, поэтому решают воевать за каждую сферу своей деятельности. На кону — выдача номеров, техосмотр и фотофиксация нарушений.

Врачи в России работают на износ, многие — без выходных. В итоге они бегут из профессии — уходят собирать мебель или торговать бытовой техникой — или умирают от инсультов в 30 лет. Фельдшер «скорой помощи» рассказал «URA.RU», почему развозить пиццу выгоднее, чем спасать людей.

В президентской академии на Урале история из детектива: ректор вуза получил записку с угрозами, якобы от преподавателя. Ее за это прямо на лекции скрутили и увезли в полицию. Однако женщина утверждает, что ничего не присылала. Правда, по вузу теперь ходит в сопровождении трех студентов.

В правительстве придумали, как заработать на перевозке мусора. Мусоровозы могут оснастить скандальной системой «Платон». Первый эксперимент уже дал свои плоды.