Мигранты выяснили, как обойти указ главы Якутии, запрещающий им работать

Указ, ограничивающий деятельность трудовых мигрантов в Якутии, может оказаться популистской мерой, которая ничего не изменит. Такое мнение «URA.RU» высказал заведующий сектором Института социологии РАН, доктор социологических наук Владимир Мукомель.
«Многие киргизы, азербайджанцы, таджики являются гражданами Российской Федерации. Это означает, что они как работали, так и продолжат работать. Никакие ограничения на них не действуют», — пояснил эксперт. При этом, по его словам, пока непонятно, как на это отреагирует местное население: «С одной стороны, власть заявила населению, что ограничила работу мигрантов, с другой — местные жители будут видеть, что автобусом управляет все тот же киргиз, который никуда не делся. Есть опасность, что это вызовет еще большее раздражение».
Мукомель полагает, что речь идет о популизме: «Власть демонстрирует, что учитывает общественные настроения, которые сегодня преимущественно ксенофобские».
В четверг, 28 марта, глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, которым запретил в 2019 году брать на работу иностранцев с патентами. Запрет касается широкого перечня видов экономической деятельности. В частности. мигрантам даже при наличии патента нельзя работать в области права, бухгалтерского учета, архитектуры и инженерно-технического проектирования, в сфере научных исследований и разработок, а также заниматься прочей профессиональной научной и технической деятельностью. Кроме того, мигрантов больше не будут брать на производство пищевых продуктов, напитков, одежды. Им запретили трудиться в сфере перевозки пассажиров, а также области образования и здравоохранения.
Указ главы Якутии выпущен на фоне прошедших в регионе протестов против мигрантов, причиной которых стало изнасилование местной жительницы.