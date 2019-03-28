После Ишаева силовики могут прийти за действующими губернаторами

Российские губернаторы сегодня являются первыми претендентам на посадки. Такое мнение «URA.RU» высказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Он не исключил, что силовики могут прийти за некоторыми главами регионов.
«Да, они [губернаторы] в группе риска. Возможно, какие-то решения уже подготовлены. Понятно, что фигуры такого масштаба не могут быть задержаны только на основании подозрений», — пояснил Журавлев. По его словам, нахождение глав регионов под прицелом правоохранительных органов можно объяснить тем, что губернаторы занимаются хозяйственной деятельностью. «Люди вынуждены работать в условиях постоянного дефицита средств. Поэтому без нарушений обойтись, конечно, сложно. Если ты, конечно, не возглавляешь такой богатый регион, как, например, Югра. Поэтому, если будет стоять задача, то посадить можно почти любого губернатора», — сказал собеседник агентства. Он также отметил, что по этой причине «многие отказываются от такой карьеры».
В четверг, 28 марта, Следственный комитет России подтвердил задержание бывшего полномочного представителя президента на Дальнем Востоке, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, сообщила пресс-служба СК РФ. В отношении Ишаева следователями СК по материалам ФСБ России уже возбуждено уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств ПАО «НК «Роснефть».