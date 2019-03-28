В правительстве придумали, как заработать на перевозке мусора

Мусоровозы могут оснастить системой «Платон» Фото: Илья Московец © URA.RU

Пытаясь увеличить отдачу от системы «Платон», которая собирает плату за проезд грузовиков по федеральным трассам, власти рассматривают возможность ее использования для наблюдения за мусоровозами. Об этом журналистам рассказал сотрудник аппарата правительства.

В Московской области, как пишет газета «Ведомости», такой эксперимент доказал свою целесообразность. Теперь правительство рассматривает вопрос «масштабирования на всю Россию», сказали журналистам в Министерстве транспорта. Юридические и финансовые нюансы будут обсуждаться в мае на совещании в кабмине.

При этом, как отмечается, об обязательном применении системы речи не идет. Министерство лишь предложит правительству использовать «Платон» на мусоровозах. Суть договора предполагает, что оператор системы — компания РТИТС — будет платить государству с доходов, которые получает.