Зузана Чапутова по итогам президентских выборов стала лидером Словакии. Она одержала победу во втором туре, став восьмой женщиной-правителем в Европе.
«Зузана Чапутова по итогам состоявшегося в субботу второго тура президентских выборов избрана главой государства. Она станет пятым президентом Словакии», — сообщает ТАСС.
Чапутова набрала 58,3% голосов после подсчета 96,8% бюллетеней, сообщает агентство Nation News. Как отмечает RT, главный конкурент Чапутовой, заместитель главы Еврокомиссии Марош Шефчович, за которого проголосовали 41,7% избирателей, уже признал свое поражение. Полномочия новоизбранного президента Словакии вступят в силу 15 июня.
Зузана Чапутова — 45-летний адвокат из города Пезинок. Получив степень магистра права в Университете имени Коменского в Братиславе, она работала в местных органах самоуправления. В конце 1990-х Чапутова начала сотрудничать с неправительственными организациями и разбирала дела, связанные с домашним насилием. С 2010 года она стала адвокатом общественного объединения VIA JURIS и занималась проблемами правовых основ в государственных учреждениях.
Популярность Чапутовой принесла борьба с мусорным полигоном в Пезиноке, по результатам ее работы Верховный суд Словакии признал его строительство в городе незаконным, а адвоката приставили к экологической премии Голдмана. Позже Чапутова решила баллотироваться в президенты. В первом туре, прошедшем 16 марта, она набрала 40,6% голосов и вышла во второй тур.
Чапутова стала еще одной женщиной-лидером европейской страны. Такие же посты занимают премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, глава норвежского правительства Эрна Сульберг, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, лидер Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Мальты Мария Луиза Колейро Прека, канцлер Германии Ангела Меркель и глава Литовской Республики Даля Грибаускайте.