В Новокузнецке голый мужчина прыгал на капоте патрульной машины ДПС и кричал «Служу России». Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали запись в соцсетях.
На кадрах видно, как находящийся в неадекватном состоянии мужчина запрыгивает на автомобиль ДПС и оказывает сопротивление сотрудникам полиции, пытающимся его усмирить. По словам очевидцев, до приезда патруля обнаженный дебошир прыгал по другим машинам и бил их лобовые стекла, пишет «Газета Кемерова».
Сотрудникам полиции удалось стащить мужчину с капота служебного автомобиля и, повалив хулигана на землю, надеть на него наручники. Правоохранители вызвали на место происшествия специализированную бригаду скорой медицинской помощи. По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.