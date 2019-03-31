В Кузбассе голый мужчина прыгал на машине полиции. ВИДЕО

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
31 марта 2019 в 14:04
Размер текста
-
17
+
Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, мигалка, полиция, полицейская сирена
Сотрудники ДПС с трудом усмирили дебошираФото: depositphotos.com © URA.RU

В Новокузнецке голый мужчина прыгал на капоте патрульной машины ДПС и кричал «Служу России». Очевидцы сняли инцидент на видео и опубликовали запись в соцсетях.

На кадрах видно, как находящийся в неадекватном состоянии мужчина запрыгивает на автомобиль ДПС и оказывает сопротивление сотрудникам полиции, пытающимся его усмирить. По словам очевидцев, до приезда патруля обнаженный дебошир прыгал по другим машинам и бил их лобовые стекла, пишет «Газета Кемерова».

Сотрудникам полиции удалось стащить мужчину с капота служебного автомобиля и, повалив хулигана на землю, надеть на него наручники. Правоохранители вызвали на место происшествия специализированную бригаду скорой медицинской помощи. По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...