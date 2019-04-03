Кремль ответил НАТО на планы по увеличению количества кораблей в Черном море

В Кремле негативно оценивают заявление американского постпреда при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс планирует увеличить в Черном море число своих кораблей. Позицию российской власти озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна и соответствует международному праву и законам. Позиция России весьма последовательна и тоже хорошо известна», — сказал Песков.
Ранее Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении расширить военное присутствие НАТО в Черном море для безопасного прохода украинских судов.
В ноябре 2018 года в Керченском проливе три военных корабля Украины пересекли границу России. Пограничное управление ФСБ задержало украинских моряков. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.