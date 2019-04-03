Кремль ответил НАТО на планы по увеличению количества кораблей в Черном море

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
03 апреля 2019 в 14:54
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Американские эсминцы, военный корабль, военный корабль, эсминец сша
Америка настаивает на расширении присутствия НАТО в Черном мореФото: depositphotos.com © URA.RU
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В Кремле негативно оценивают заявление американского постпреда при НАТО Кей Бейли Хатчисон о том, что Североатлантический альянс планирует увеличить в Черном море число своих кораблей. Позицию российской власти озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна и соответствует международному праву и законам. Позиция России весьма последовательна и тоже хорошо известна», — сказал Песков.

Ранее Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении расширить военное присутствие НАТО в Черном море для безопасного прохода украинских судов.

В ноябре 2018 года в Керченском проливе три военных корабля Украины пересекли границу России. Пограничное управление ФСБ задержало украинских моряков. Им было предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы.

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