Власти отреагировали на «угрозу» роста цен на бензин

Правительство России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прокомментировали сообщения о возможном росте цен на бензин. Никаких предпосылок для повышения стоимости топлива нет, а в случае чего будут приняты соответствующие меры.
По словам вице-премьера Дмитрия Козака, власти мониторят ситуацию на рынке. Биржевые цены ожидаемо «немного поднялись» из-за роста мировой стоимости на моторное топливо, однако говорить о подорожании бензина рано. «Сегодня это преждевременная тревога. Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет», — приводит ТАСС слова политика.
Начальник Управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС России Дмитрий Махонин в беседе с журналистами, в свою очередь, заявил, что ведомство «держит руку на пульсе», и в случае чего применит «меры антимонопольного реагирования».
Ранее, напомним, Российский топливный союз направил письмо Дмитрию Козаку, в котором сообщил, что биржевые цены, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста. Это, по мнению организации, приведет к резкому скачку на рынке розницы.