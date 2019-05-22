Депутат Юлия Тимофеева обматерила пользователей соцсети Фото: личная страница Юлии Тимофеевой в «Одноклассниках»

Депутат Законодательного собрания Ивановской области Юлия Тимофеева обматерила своих подписчиков в «Одноклассниках». Однако выгонять из думы ее пока никто не собирается.

«Слышь ты, (мужчина с нетрадиционной сексуальной ориентацией — прим. ред), если ты еще не обделался, предлагаю встретиться лично!» — заявила Тимофеева одному из своих подписчиков. Комментаторов депутат также назвала «беспомощными», «ущербными» и «бесполезными».

В пресс-службе Ивановской областной думы «URA.RU» заявили, что знают о ситуации, но освобождать Тимофееву от должности пока не намерены. «Председатель думы на поведение Тимофеевой отреагировала незамедлительно. Она назвала высказывание депутата неприемлемым», — пояснили в заксобрании. Там добавили, что главе региональной ячейки КПРФ, членом которой является Тимофеева, поручили разобраться в ситуации и дать оценку словам депутата.

Скандал разгорелся из-за публикации Тимофеевой в «Одноклассниках». Депутат разместила фотографию с заброшенной могилой ветерана Великой Отечественной войны. В том же посте был снимок губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с георгиевской лентой. Вероятно, Тимофеева пыталась уличить губернатора в отсутствии заботы о ветеранах. Но подписчики обвинили ее в желании пропиариться. История закончилась перепалкой Тимофеевой с подписчиками.

Позже Тимофеева в комментариях извинилась за такое поведение. «Уважаемые участники переписки, если мой тон показался слишком резким и кому-то обидным, примите мои извинения, это просто эмоции», — написала депутат.

Депутат Тимофеева грубо обругала подписчиков скриншот страницы Юлии Тимофеевой в «Одноклассниках»