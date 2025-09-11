Памфилова заявила о готовности РФ к выборам в условиях давления Запада

Российская избирательная система готова к проведению выборов в условиях внешнего давления. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
«Избирательная система РФ адаптировалась к проведению выборов в условиях развязанной в последние годы Западом кампании против России», — сказала Памфилова. Ее слова передает ТАСС.
С 12 по 14 сентября 2025 года в России состоится единый день голосования, в рамках которого граждане примут участие в выборах на региональном и муниципальном уровнях. Жителям предстоит определить руководителей 21 субъекта Федерации, а также избрать депутатов в 11 региональных законодательных органов. Помимо этого, в 25 регионах будет проведено голосование по кандидатурам глав муниципальных образований и представителей городских и сельских советов. Для жителей регионов, находящихся в Москве, предусмотрена возможность проголосовать на 14 экстерриториальных избирательных участках во время выборов губернаторов.
