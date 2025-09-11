Памфилова заявила о готовности РФ к выборам в условиях давления Запада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избирательная система РФ адаптировалась к проведению выборов
Избирательная система РФ адаптировалась к проведению выборов Фото:
новость из сюжета
Единый день голосования-2025

Российская избирательная система готова к проведению выборов в условиях внешнего давления. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Избирательная система РФ адаптировалась к проведению выборов в условиях развязанной в последние годы Западом кампании против России», — сказала Памфилова. Ее слова передает ТАСС.

С 12 по 14 сентября 2025 года в России состоится единый день голосования, в рамках которого граждане примут участие в выборах на региональном и муниципальном уровнях. Жителям предстоит определить руководителей 21 субъекта Федерации, а также избрать депутатов в 11 региональных законодательных органов. Помимо этого, в 25 регионах будет проведено голосование по кандидатурам глав муниципальных образований и представителей городских и сельских советов. Для жителей регионов, находящихся в Москве, предусмотрена возможность проголосовать на 14 экстерриториальных избирательных участках во время выборов губернаторов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российская избирательная система готова к проведению выборов в условиях внешнего давления. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова. «Избирательная система РФ адаптировалась к проведению выборов в условиях развязанной в последние годы Западом кампании против России», — сказала Памфилова. Ее слова передает ТАСС. С 12 по 14 сентября 2025 года в России состоится единый день голосования, в рамках которого граждане примут участие в выборах на региональном и муниципальном уровнях. Жителям предстоит определить руководителей 21 субъекта Федерации, а также избрать депутатов в 11 региональных законодательных органов. Помимо этого, в 25 регионах будет проведено голосование по кандидатурам глав муниципальных образований и представителей городских и сельских советов. Для жителей регионов, находящихся в Москве, предусмотрена возможность проголосовать на 14 экстерриториальных избирательных участках во время выборов губернаторов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...