Заявления НАТО о том, что Россия должна покинуть Крым, на полуострове назвали «пустыми» словами и «несбыточными планами». Такое мнение высказал депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.
«Мы слышим от представителей Североатлантического альянса пустые заявления относительно принадлежности Крыма», — приводит RT слова Ганжары. Депутат напомнил, что НАТО уже давно требует от России «освободить» Крым. «Пять лет говорят об одном и том же!» — заметил Ганжара. Но добавил, что планы альянса по поводу полуострова «так и не сбылись».
Ганжара также признал, что интерес НАТО к Крыму в последнее время можно назвать «нездоровым». «Участилась активность разведывательных полетов над полуостровом», — пояснил политик. Однако добавил, что меры безопасности, введенные в Крыму, способны «остудить даже самые горячие головы».
В мае 2019 года представители НАТО заявили, что до сих пор не признают Крым российским, напоминает агентство Nation News. Также альянс потребовал вывести российские войска с полуострова. Такие требования сенатор от Крыма назвал «неадекватными», напоминает телеканал 360. А военный эксперт объяснил «URA.RU», зачем полуостров нужен НАТО на самом деле.