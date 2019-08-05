Борьба за контроль над Челябинском выходит на новый этап

В Челябинске закончилась регистрация кандидатов в депутаты семи райсоветов, сообщили «URA.RU» в избирательной комиссии региона. На один мандат в среднем претендуют шесть человек.
Все данные вечером 4 августа внесены на сайты семи территориальных избирательных комиссий. С 19 июня по 19 июля в райсоветы было подано более тысячи заявлений. Несколько кандидатов отозвал заявление, другим отказали в регистрации. К утру 5 августа зарегистрировано 975 кандидатов. По пяти кандидатам в Курчатовском районе решение будет озвучено позже.
В выборах участвуют самовыдвиженцы, а также кандидаты от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Яблоко», «Партия Роста» и «Партия пенсионеров». Самая высокая конкуренция в Калининском районе, где на 25 мандатов претендуют 164 кандидата. Самая низкая — в Советском районе, где на то же число мандатов зарегистрированы 127 кандидатов. Саму избирательную кампанию оценивают как конфликтную, поскольку в борьбе за будущее влияние сошлись крупные политические кланы.
8 сентября челябинцы выберут 170 депутатов семи райсоветов, из которых в октябре будет сформирована городская дума в составе 49 человек (по семь депутатов от каждого района). На первой сессии дума объявит конкурс по выборам нового мэра Челябинска. Согласно уставу, городская дума выбирает главу Челябинска из числа кандидатов, отобранных комиссией. Выборы в райсоветы проходят одновременно с выборами губернатора.