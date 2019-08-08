В Сербии предложили передать Косово России

Передача Косово России поможет сохранить безопасность сербам, уверен Милан Стаматович Фото: pixabay/Pixabay License

В Сербии предложили передать Республику Косово в пользование России по межгосударственному договору. Об этом сообщил председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович, передает « Царьград ».

«Из-за этих новых угроз и опасности формирования „Великой Албании“ на территории Сербии нельзя отбрасывать разные варианты сохранения Косово, в том числе и передачу ее России», — приводит слова политика телеканал 360. Стаматович считает, что Республика Косово может быть передана РФ до тех пор, пока сербы снова не будут в безопасности.

Стаматович отметил, что наибольшая угроза для Сербии состоит в том, что «Албания уже не скрывает намерение присоединить к себе Косово и Метохию». Это станет возможным, если в Албании примут закон, согласно которому албанское гражданство может получить любой человек с албанскими корнями.