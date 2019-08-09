Самый яркий метеоритный дождь года увидят на Урале

Свердловчане смогут наблюдать самое зрелищное астрономическое явление этого года — метеоритный дождь, который называется «метеорный поток Персеиды». Он будет хорошо виден в ночь с 12 на 13 августа и немного слабее в ночь с 13 на 14 число.
«Он состоит из трех мощных потоков. Персеиды будет видно невооруженным глазом без телескопов. Наблюдать можно всю ночь, а лучше всего будет видно метеоритный дождь в 3-5 часов утра. Видно будет везде, но лучше смотреть в направлении северо-востока», — рассказал «URA.RU» астроном из УрФУ Владилен Санакоев.
Поток Персеиды состоит из остаточного пыльного шлейфа кометы Свифта-Таттла. Комета пролетела возле планеты в 1862 году, но Земля все еще регулярно проходит сквозь ее след. Если не помешает облачность, наблюдатели смогут увидеть примерно 110 падающих метеоров в час.