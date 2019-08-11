Ким Чен Ыну презентовали новейшее оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын следил за испытанием «нового оружия», запуск которого был произведен в субботу. Перед тем как прошли испытания лидер страны осмотрел новинку на старте.
Как сообщает агентство центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), после осмотра оружия северокорейский лидер поднялся наблюдательный пункт и «руководил тестовым запуском». По данным агентства, оружие имеет выгодные тактические характеристики, отличающие его от старых типов вооружений, пишет ТАСС.
Как отмечают северокорейские журналисты, Ким Чен Ын «был очень доволен». Он отметил, что в стране «появилось еще одно новое оружие», — цитирует северокорейского лидера РИА «Новости». За последние две недели это были уже пятые по счету испытания, проводимые северокорейскими военными. 6
25 апреля во Владивостоке состоялась встреча лидеров РФ Владимира Путина и КНДР Ким Чен Ына, которая продолжалась на протяжении трех часов.