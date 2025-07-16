В Госдуме объяснили, когда все-таки придется платить штраф за пользование Instagram*

Штраф за использование Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) в России будет грозить только тем, кто сознательно ищет и распространяет запрещенный контент с помощью VPN. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
«Речь не идет о том, что человек в сети случайно увидел некий экстремистский материал, а его за это сразу посадили. Если материал не заблокирован, то пользователь ни в чем не виноват. А за поиск и распространение запрещенной информации, используя при этом определенные технические средства, наступит ответственность», — заявил Матвейчев. Его слова передает телеканал «Звезда».
Он отметил, что технические детали контроля за действиями пользователей определят после принятия законопроекта. Кроме того, во втором чтении документа может появиться формулировка, которая освободит сотрудников спецслужб от ответственности при необходимости доступа к запрещенным платформам.
Ранее стало известно, что с 1 сентября 2025 года начнут действовать штрафы за размещение рекламы в Instagram и Facebook (принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин сообщил, что такая публикация будет считаться административным правонарушением.
*Instagram и Facebook — принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России
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