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Челябинец вручил полмиллиона полицейскому, спасаясь от уголовного дела

© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь помимо мошенничества уральцу инкриминируют еще и взяткуФото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Челябинска передал сотруднику полиции полмиллиона рублей, чтобы избежать расследования дела о мошенничестве. Силовик сообщил о произошедшем руководству, после чего челябинцу предъявили уже обвинение во взятке, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СКР по региону.

«Деньги пытавшийся спастись от уголовного дела о мошенничестве горожанин передал полицейскому вечером 9 августа. Преступные действия были зафиксированы сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Неудачливому взяточнику предъявлено обвинение по пункту б части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
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