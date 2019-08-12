Челябинец вручил полмиллиона полицейскому, спасаясь от уголовного дела

Теперь помимо мошенничества уральцу инкриминируют еще и взятку
Житель Челябинска передал сотруднику полиции полмиллиона рублей, чтобы избежать расследования дела о мошенничестве. Силовик сообщил о произошедшем руководству, после чего челябинцу предъявили уже обвинение во взятке, сообщили «URA.RU» в следственном управлении СКР по региону.
«Деньги пытавшийся спастись от уголовного дела о мошенничестве горожанин передал полицейскому вечером 9 августа. Преступные действия были зафиксированы сотрудниками ГУ МВД по Челябинской области», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.
Неудачливому взяточнику предъявлено обвинение по пункту б части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки). Расследование уголовного дела продолжается.