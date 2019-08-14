13 августа 2019
12 августа 2019

На Урале обнаружили цех по производству Hennessy. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бутлегеры подделывали алкоголь известных брендовФото: УФСБ по Свердловской области

В городе заречном (Свердловская область) Сотрудники УФСБ области вместе с коллегами из УЭБиПК областного полицейского главка, при силовой поддержке ОМОН накрыли цех по производству контрафактного алкоголя.

«Изъято более 10 тонн спиртосодержащей жидкости, в том числе 7513 стеклянных бутылок с наклейками водки и коньяка марок „Нефть“, „Царская охота“, Hennessy, „Голд 999“, „Дербент“ и „Кёнигсбергск“. Задержаны семь работников производственного цеха, двое из них иностранцы», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Изъятый поддельный алкоголь передан на хранение в управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по УрФО. Материалы дела направлены в полицию Заречного для возбуждении уголовного дела по статьям 171.1 и 238 УК РФ.

А начале августа «URA.RU» сообщало, что свердловские чекисты обнаружили цех по производству поддельного алкоголя на Уралмаше. Тогда изъяли так же 10 тонн водки с названиями Mercedes-Benz, BMW и Toyota.

Фото: УФСБ по Свердловской области
Фото: УФСБ по Свердловской области
Фото: УФСБ по Свердловской области
Фото: УФСБ по Свердловской области

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© Служба новостей «URA.RU»
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